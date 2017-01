IS tar på sig nattklubbsattacken i Istanbul

Islamiska staten säger sig stå bakom nyårsnattens attack i en nattklubb i Istanbul. Myndigheterna utreder om det är samma IS-cell som utförde attacken mot flygplatsen Atatürk i somras.

Polisen har upptäckt flera likheter mellan attackerna.

Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Enligt de turkiska medierna misstänker myndigheterna att han kommer från Uzbekistan eller Kirgizistan.

Det nya året fick en ledsam början i Istanbul där 39 personer dog efter att en man började skjuta omkring sig på en trendig nattklubb i Istanbul. Gärningsmannen lyckades fly bland människomassorna.

Ungefär 700 personer firade nyår i lokalerna när skottlossningen började.

Klubben Reina är populär bland utlänningar och kändisar och bland kvällens dödsoffer finns 15 utlänningar. Det handlar åtminstone om medborgare från Israel, Ryssland, Frankrike, Tunisien, Libanon, Indien, Belgien, Jordanien och Saudiarabien.

Efter sitt dåd lämnade gärningsmannen vapnet på nattklubben och flydde från platsen tillsammans med resten av människorna.

- Han utnyttjade kaoset, säger Turkiets premiärminister Binali Yildirim.

Gärningsmannen använde ett gevär och sköt först en polis och en civil utanför klubben. Ungefär kvart över ett tog han sig in bland de festande människorna.