Den växande vildsvinsstammen borde begränsas

Toimittaja Riikka Holopainen tapasi kapellimestari Santtu-Matias Rouvalin, joka on haluttu johtaja tällä hetkellä. Hän on Tampereen filharmonian ylikapellimestari, Kööpenhaminan filharmonisen orkesterin päävierailija ja syksyllä 2017 hän aloittaa myös Göteborgin sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Riikka tiedustelikin Santtu-Matiakselta, että minkä orkesterin hän vielä haluaisi johdettavakseen, mutta nuori kapellimestari oli jo sitä mieltä, että eiköhän niitä ole riittävästi. Riikkaa kiinnosti myös se, kuinka fyysistä kapellimestarin työ on. Kyllä siinä haba eli hauis näyttää kasvavan.

