Inbrott i bandlokalerna på Borgbacken

Borgåpolisen bekräftar att någon har brutit sig in i Borgå stads bandlokaler sent på söndagen eller under måndagen.

Inbrottet ägde rum mellan klockan 22 söndagen den 1 januari och klockan 21 måndagen den 2 januari.

Tjuvarna for i väg med en gitarrförstärkare av märket Fender, samt en tom-tom-trumma på 8x7 tum av märket PDP.

Enligt Borgåpolisen har en brottsanmälan registrerats. Utredningen av fallet är på hälft.

Om någon har gjort iakttagelser som kan leda polisen till förövarna eller har andra uppgifter om fallet så kan man ringa polisen på telefonnumret 0295 416 666.

Det är Borgå stads ungdomstjänster som hyr ut bandlokaler i vattentaget på Borgbacken. Lokalerna hyrs i första hand ut åt 15- till 28-åriga Borgåbor.