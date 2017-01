Jori Lehterä njöt av segern och stämningen – "bra reklam för grenen"

St. Louis Blues och Chicago Blackhawks möttes på måndagskvällen finsk tid i en match som spelades utomhus. Matchen stod länge och vägde. När det stod 1–1 och återstod tog St. Louis-stjärnan Vladimir Tarasenko initiativet. Först gjorde han 2–1 och två minuter senare utökade han till 3–1 på assist av Jori Lehterä.

– Den här matchen var bra reklam för grenen, sade en nöjd Lehterä, som hoppades på fler utomhusmatcher, i en intervju med Yle Urheilu.

Alexander Steen punkterade slutligen matchen med 4–1 i tom bur.

Boston tappar

Cory Schneider hette hjälten i matchen mellan New Jersey Devils och Boston Bruins. Schneider parerade samtliga 22 puckar när New Jersey vann med 3–0. Tuukka Rask i Boston-målet släppte in två mål.

Boston är fortfarande kvar på slutspelsplats, men har endast två poängs marginal till jagande Tampa Bay Lightning.

Rantanen målskytt

Finländare Mikko Rantanen stod för Colorado Avalanches 1–1-kvittering i matchen mot Vancouver Canucks. Efter 32 matcher har Rantanen nu 6+11=17 poäng.

Colorados mardrömssäsong fortsätter ändå. När 3:37 återstod avgjorde Vancouvers Sven Bärtschi med sitt andra mål för kvällen.

Colorado har nu spelat tio matcher utan att vinna under ordinarie matchtid och är sist i hela NHL.

Resultat

St. Louis – Chicago 4–1

STL: Jori Lehterä 0+1=1, +2, 13:39

New Jersey – Boston 3–0

BOS: Tuukka Rask 23/25 räddningar

Vancouver – Colorado 3–2

VAN: Markus Granlund 0+0=0, +/- 0, 18:07

COL: Mikko Rantanen 1+0=1, -1, 18:48