NTM-centralen: Vi håller med om kritiken

NTM-centralen har fått en hel del missnöjd respons från trafikanter angående skicket på de österbottniska vägarna i vinter. Områdesansvarige Kaj Mattsson på södra Österbottens NTM-central säger att han håller med om kritiken.

- Just Munsalavägen hör inte till mitt område men jag måste nog säga att det är under all kritik om det tar sju-åtta dagar att få en väg hyvlad så att man får bort hjulspåren. Så får det inte vara.

Det har skett åtminstone tio dikeskörningar på Munsalavägen de senaste tio dagarna. På måndagen rapporterade Yle Österbotten om en förare vars bil blev till skrot på Munsalavägen på nyårsaftonen.

Ansvaret ligger hos NTM-centralen

Mattsson medger att det verkar vara ett problem att få den kvalitet på lägre klassens vägar som fordras.

- Det skulle krävas mer av entreprenörerna för att få bukt med halkan och de djupa hjulspåren.

Det är NTM-centralens ansvar att övervaka vägarna. Huvudentreprenörerna som sköter om underhållet är i sin tur skyldiga att se till att de uppnår den kvalitet som NTM-centralen kräver.

NTM-centralen genomför stickprov för att kontrollera kvaliteten på vägarna. De österbottniska vägarna sköts av tre huvudentreprenörer som i sin tur har en mängd underentreprenörer som gör det egentliga jobbet.

Vad tänker NTM-centralen göra åt problemen?

- Vi ska börja med att gå igenom hur vägarna har skötts mellan jul och nyår och där det har brustit blir det tal om sanktioner.

Vad är NTM-centralens hälsning till oroliga och upprörda österbottniska bilister och yrkeschaufförer?

- Det finns ingen snabb lösning på det här. Vi jobbar hela tiden på att åtgärda alla vägar där kvaliteten inte uppfylls, men det finns två problem som borde åtgärdas. Antingen borde det vara mera övervakning eller så borde upphandlingen styras i en annan riktning så att entreprenörerna sporras att salta, sanda och ploga vägarna.

Matsson säger att det i praktiken inte finns annat än pengar som sporrar.

- Det borde vara så att ju mer entreprenören gör, desto mer klirr i kassan får han.

Vädret har försvårat situationen i vinter

Enligt Mattsson har det dessutom varit en besvärlig vinter med omväxlande temperaturer, köld och regn.

Många kommentatorer på vår webbplats undrar vart bilskatten går då vägarna sköts så dåligt. Kaj Mattsson på NTM-centralen håller med.

-Det borde riktas mycket mer pengar till underhållet så att vi skulle ha råd att ha en högre klassificering på underhållet. Det är ju också ett problem med de lägre klassificerade vägarna att åtgärdstiderna är ganska långa.