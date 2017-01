Republikanerna backar om förslaget som försvagar etisk granskning i kongressen

Republikanerna i USA:s representanthus backar om ett förslag som skulle försvaga det oberoende granskningsorganet Office of Congressional Etics (OCE), rapporterar amerikanska medier. Organets uppgift är att granska kongressledamöters förehavanden ur en etisk synvinkel.

OCE granskar misstankar om intressekonflikter, tjänstefel och mutor bland ledamöterna i representanthuset. Organet grundades 2008 efter att en rad mutskandaler skakat kongressen.

Istället för att vara ett självständigt organ ville republikanerna lägga det under det av representanthuset förvaltade utskottet House Ethics Comittee (HEC).

Beslutet att dra tillbaka förslaget kom bara knappt två timmar efter att den blivande presidenten, republikanen Donald Trump kritiserade republikanernas beslut att försvaga OCE.

