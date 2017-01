Sundby och Heikkinen gjorde bort sig – finländarens chanser i Tour de Ski rök?

Bild: All Over Press

Matti Heikkinen tvingas jaga ordentligt i onsdagens jaktstart i Oberstdorf. Matti Heikkinen år 2016 i Davos. Bild: All Over Press

Martin Johnsrud Sundby och Matti Heikkinen låg i täten i skiathlonloppet i Tour de Ski när missödet inträffade - duon tog fel rutt på skidstadion i Obertsdorf.

Heikkinen låg väl till och kämpade om segern på den tredje etappen i Tour de Ski när Martin Johnsrud Sundby som skidade framför finländaren gjorde en felbedömning. Norrmannen tog fel rutt och finländaren följde efter.

Heikkinen och Sundby insåg sin miss när klungan bakom dem valde rätt rutt. Vid följande mellantid låg Heikkinen utanför de 20 bästa.

Heikkinen skruvade upp farten mot slutet och kom i mål som sjunde man. Tävlingens andra finländare Perttu Hyvärinen slutade på 29:e plats.

Ustiugov tog tredje raka

Rysslands Sergej Ustiugov tog sin tredje raka etappseger på touren. Han spurtslog Martin Johnsrud Sundby som återhämtade sig snabbare än Heikkinen efter felbedömningen i ruttvalet.

Ustiugov leder Tour de Ski inför onsdagens jaktstart på 15 kilometer.

Heikkinen lär vara en besviken man efter skiathlontävlingen i Obertsdorf och det är också Norges Finn Hågen Krogh som valde att bryta loppet.

Skiathlon 10km+10km, Oberstdorf

1. Sergej Ustiugov RUS 48.40,4

2. Martin Johnsrud Sundby NOR +0,6

3. Dario Cologna SUI +1,0

4. Alex Harvey CAN +2,7

5. Marcus Hellner SWE +3,6

6. Simen Hegstad Krueger NOR +3,8

7. Matti Heikkinen FIN +5,9

8. Maurice Manificat FRA +6,5

9. Jean Marc Gaillard FRA +6,9

10. Devon Kershaw CAN +7,4

…

29. Perttu Hyvärinen FIN +1.08,1

Tour de Ski efter 3/7 etapper



1. Sergej Ustjugov RUS 1.14.34,6

2. Martin Johnsrud Sundby NOR +29,5

3. Alex Harvey CAN +1.09,3

4. Dario Cologna SUI +1.25,4

5. Marcus Hellner SWE +1.42,4

6. Emil Iversen NOR +1.44,5

7. Andrew Musgrave GBR +2.01,7

8. Simen Hegstad Krueger NOR +2.09,5

9. Maurice Manificat FRA +2.10,9

10. Didrik Tönseth NOR +2.10,9

…

12. Matti Heikkinen FIN +2.20,5

28. Perttu Hyvärinen FIN +3.48,6