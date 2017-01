ÖN: Svenska församlingshemmet i Borgå kan säljas

Seurakuntien leirikeskukset ovat hyviä pöntötyskohteita. Ne ovat luonnon keskellä, ympäröivät metsät ovat saaneet kasvaa rauhassa ja lähistöllä on usein vesistö. Pönttöjen rakentaminen ja ripustaminen on myös hyvää yhteistä tekemistä niin seurakuntien työnetekijöiden kuin leiriläistenkin kesken. Kotkassa kirkkoherrakin ripusti rakentamansa pöntön puuhun yhteisissä talkoissa. Seurakunnan leirikeskus pöntötettiin talkoilla Kotkassa. Pönttötalkoilla haluttiin yhteistä kivaa tekemistä tilanteessa, jossa kolme seurakuntaa yhdistyvät, ja arki on yhtä toimintasuunnitelmien ja budjetin laatimista.

