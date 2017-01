USA:s republikaner försvagar kongressens etiska granskning

Republikanerna i USA:s representanthus vill försvaga det oberoende granskningsorganet Office of Congressional Etics (OCE). Organets uppgift är att granska kongressledamöters förehavanden ur en etisk synvinkel.

OCE granskar misstankar om intressekonflikter, tjänstefel och mutor bland ledamöterna i representanthuset. Organet grundades 2008 efter att en rad mutskandaler skakat kongressen.

Istället för att vara ett självständigt organ vill republikanerna lägga det under det av representanthuset förvaltade utskottet House Ethics Comittee (HEC).

På så vis får kongressledamöterna större bestämmanderätt över organet som ska övervaka deras arbete och handlande.

Det demokratiska partiet har kritiserat förändringen i hårda ordalag, och motståndare anser att förnyelsen sopar misstankar om korruption och intressekonflikter under mattan.

- Etiken är den republikanstyrda kongressens första offer, sade demokraternas gruppordförande Nancy Pelosi.

Republikanerna anser däremot att OCE alltför lätt börjat utreda förfrågningar av utomstående. Initiativtagarna till ändringen vill stärka den etiska granskningen och förbättra rättigheterna för den som utreds.

En del republikaner, som till exempel representanthusets talman Paul Ryan, motsätter sig förslaget.

Också den blivande presidenten Donald Trump har på Twitter ifrågasatt förslaget.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it