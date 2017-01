Heikkinen om sin ursinniga fart: Startade fortare än i en sprinttävling

Bild: All Over Press

Matti Heikkinen visade prov på sin goda form genom att vara snabbast i jaktstarten i Oberstdorf. Början var rå, berättar Heikkinen.

Heikkinen hade en glasklar plan när han startade iväg från tolfte plats. Maurice Manificat och Didrik Tönseth, som startade tio sekunder före Heikkinen, måste åkas i kapp genast i början för att chanserna om en god placering i Tour de Ski skulle bevaras.

– Den höga farten tog inte slut efter att jag åkt fast Manificat och Tönseth. Jag startade säkert fortare än i en sprinttävling, berättar en leende Heikkinen i Yle Urheilus intervju.

– När man är i god form kan man tåla sådan fart, men visst var det tufft.

Vägrade ge upp

Efter den ursinniga starten såg Heikkinen stundvis sliten ut men han vägrade ge upp.

– Efter att jag överlevde spurten i början gällde det bara att hänga med. Jag hörde vid mellantiderna att vår klunga håller snabbast tempo i hela tävlingen, säger Heikkinen.

När det 15 kilometer långa fristilsloppet närmade sig slutet gjorde Heikkinen ett ryck och lämnade de övriga i klungan bakom sig.

Ypperligt läge inför avslutningen

Heikkinen ligger nu på femte plats i sammandraget när tre etapper återstår. Samtliga återstående lopp i Italien passar honom bra.

På fredag skidar herrarna 10 kilometer med fri skidteknik med intervallstart. På lördag blir det 15 kilometer klassiskt med masstart. På söndag avgörs Tour de Ski med jaktarten som avslutas med stigningen i Alpe Cermis.

Heikkinen ligger två minuter efter Rysslands Sergej Ustjugov som leder Tour de Ski, men endast cirka 40 sekunder efter Alex Harvey och Dario Cologna som ligger på tredje respektive fjärde plats.

Tour de Ski efter 4/7 etapper

1. Sergej Ustjugov RUS 1.52.18,1

2. Martin Johnsrud Sundby NOR +42,2

3. Alex Harvey CAN +1.18,8

4. Dario Cologna SUI +1.24,6

5. Matti Heikkinen FIN +2.00,0

6. Marcus Hellner SWE +2.02,6

7. Didrik Tönseth NOR +2.02,6

8. Simen Hegstad Krueger NOR +2.07,4

9. Maurice Manificat FRA +2.09,1

10. Andrew Musgrave GBR +3.30,5

…

25. Perttu Hyvärinen FIN +5.16,6