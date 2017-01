Heikkinen snabbast i jaktstarten – avancerade till femte plats

Bild: All Over Press

Matti Heikkinen kämpar om en plats bland de tre bästa i Tour de Ski. Matti Heikkinen i Tour de Ski 2017. Bild: All Over Press

Rysslands Sergej Ustiugov tog sin fjärde raka etappseger och behöll ledningen i Tour de Ski. Matti Heikkinen avancerade från tolfte plats till femma efter ett lopp som var över en halv minut snabbare än segrarens.

Heikkinens taktik fungerade perfekt. Han åkte fast Maurice Manificat och Didrik Tönseth genast i början av det 15 kilometer långa fristilsloppet i Oberstdorf.

Heikkinen hängde med i klungan som höll hög fart genom hela loppet. Under den sista kilometern var Heikkinen snabbast i klungan och besegrade såväl Marcus Hellner och Didrik Tönseth som Simen Hegstad Krueger och Maurice Manificat.

Inför de tre återstående etapperna är Heikkinen med i striden om tredje platsen i sammandraget. Han ligger en en dryg halv minut bakom Alex Harvey och Dario Cologna som ligger på tredje respektive fjärde plats.

Ustiugov snabbare än Sundby

Sergej Ustiugov har vunnit samtliga etapper i årets Tour de Ski. I jaktstarten hade ryssen ett försprång på 30 sekunder till tvåan Martin Johnsrud Sundby. I målet var marginalen 37 sekunder stor.

Ustiugov skidade klokt. Sundby var snabbare under den första hälften av loppet och som minst var tätduons marginal endast 15 sekunder stor.

Under det sista varvet på 2,5 kilometer skruvade Ustiugov upp tempot och luckan till den flerfaldige Tour de Ski-vinnaren Sundby växte rejält.

Tour de Ski fortsätter på fredag i Toblach med intervallstarter med fri skidteknik. Herrarna åker tio kilometer och damerna fem.

Resultat:

1. Sergej Ustiugov RUS 37.58,5

2. Martin Johnsrud Sundby NOR +37,2

3. Alex Harvey CAN +1.08,8

4. Dario Cologna SUI +1.09,6

5. Matti Heikkinen FIN +1.45,0

6. Marcus Hellner SWE +1.47,6

7. Didrik Tönseth NOR +1.47,6

8. Simen Hegstad Krueger NOR +1.52,4

9. Maurice Manificat FRA +1.54,1

10. Andrew Musgrave GBR +3.15,5

…

25. Perttu Hyvärinen FIN +5.01,6