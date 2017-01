Hundratusentals skattekort har felaktiga uppgifter

…tekee ohjelmia. Tuki- ja hallintotöiden osuus on karsittu minimiin. Yleläisiä on yhteensä noin 3200. Määrä on noin 700 pienempi kuin vuosituhannen alussa. YLEstä löytyy lukuisia ammatteja, joista yleisin on toimittaja. Muita tavallisia ovat juontaja, tuottaja, kuvaaja, leikkaaja ja äänitarkkailija.

