Mångkampsstjärnorna tackar för sig – ”jag har gett tiokampen allt jag har”

Ashton Eaton och hans fru Brianne Theisen-Eaton har bestämt sig för att avsluta sina framgångsrika karriärer. Sammanlagt vann duon åtta stortävlingsmedaljer varav hälften guld.

Ashton Eaton vann OS-guld i tiokamp i både London och Rio de Janeiro. Nu har amerikanen meddelat på sitt Twitterkonto att han sätter punkt för sin makalösa karriär.

– Jag har gett tiokampen allt jag har. Jag gjorde allt jag kunde och tackar grenen för mitt livs bästa år, skriver Eaton på Twitter.

I give everything to the decathlon. I did all I could. Thank u for making it the best time of my life. I'm retiring. https://t.co/x6kPMp9Jxz

Eaton vann förutom OS-gulden 2012 och 2016 även två VM-guld och ett silver. Den 28-åriga amerikanen innehar också världsrekordet som är 9045 poäng.

Även Ashton Eatons fru Brianne Theisen-Eation kommer i fortsättningen att fokusera på annat än sjukamp. Kanadensiskan skrev på Twitter att hennes passion för idrotten inte mera är den samma som tidigare.

– Min passion och mina intressen har förändrats. Friidrotten har gett mig mycket men nu är det dags att lägga av, twittrade Theisen-Eaton.

My passions & interests have changed. Track has given me so much, but it's time to retire. Thank you for the journey https://t.co/QRMHLBiKc8