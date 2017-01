Pärmäkoski tappade mark till tättrion på slutet – men luckan bakåt växte rejält

Bild: imago / motivio / All Over Press

Krista Pärmäkoski behöll sin fjärde plats på Touren. Krista Pärmäkoski, december 2016. Bild: imago / motivio / All Over Press

De fem första damerna behöll sina positioner på den fjärde etappen av Tour de Ski. Krista Pärmäkoski knappade in på täten i början men föll tillbaka under de sista kilometrarna.

Upplägget var tydligt ända från början när damerna satte iväg på 10 kilometer jaktstart med fri skidteknik i Oberstdorf.

Stina Nilsson, som toppade sammandraget i Tour de Ski, blev snabbt uppåkt av norskorna Heidi Weng och Ingvild Flugstad Östberg, och de följdes sedan åt ända fram till mål.

Svåra sista kilometrar

Ingen från topptrion var särskilt sugen på att dra, vilket gav fyran Krista Pärmäkoski chans att knappa in på försprånget, som var 38,7 sekunder till Nilsson vid starten.

Pärmäkoski höll sig länge på ungefär 25 sekunders avstånd, men när täten ryckte med ett par kilometer kvar växte luckan igen.

Stina Nilsson fortsätter imponera. Stina Nilsson, Ruka 2016. Bild: Heidi Koivunen / All Over Press

Nilsson spurtade till slut hem ännu en seger knappa två sekunder före Weng och Östberg. Pärmäkoski korsade mållinjen 42,4 sekunder senare.

Kerttu Niskanen avancerade

Pärmäkoskis närmaste utmanare tappade dock betydligt mera. USA:s Jessica Diggins, som startade 13 sekunder bakom Pärmäkoski, ligger nu nästan två minuter bakom täten.

Kerttu Niskanen klev fram som näst bästa finländare. Niskanen steg från femtonde till elva, medan Anne Kyllönen föll från sjua till fjortonde och Laura Mononen från åtta till 21:a, pinnhålet framför Aino-Kaisa Saarinen.

Kerttu Niskanen klättrade fyra placeringar. Kerttu Niskanen 2016 i Ruka. Bild: All Over Press

Dagens snabbaste var Östberg, följt av de övriga tätåkarna Weng (+8,3 sekunder) och Nilsson (+10,6). Pärmäkoski (+14,3) hade den fjärde bästa etapptiden närmast före Julia Tjekaleva (+33,8) från Ryssland.

Av de övriga finländarna var Niskanen 14:e, Saarinen 19:e, Kyllönen 30:e och Mononen 34:e.

Damernas turné fortsätter med 5 kilometer fritt i Toblach på fredag. Tour de Ski avslutas på söndag.

Resultat:

1. Stina Nilsson SWE 27.42,7

2. Heidi Weng NOR + 1,7

3. Ingvild Flugstad Östberg NOR 1,8

4. Krista Pärmäkoski FIN + 42,4

5. Jessica Diggins USA +1.47,5

6. Nicole Fessel GER +2.39,1

7. Nathalie von Siebenthal SUI +2.40,2

8. Julia Tjekaleva RUS +2.40,3

9. Kathrine Rolsted Harsem NOR +3.08,8

10. Kikkan Randall USA +3.15,5

11. Kerttu Niskanen FIN +3.17,1

------------------------------------------

14. Anne Kyllönen FIN +3.21,0

21. Laura Mononen FIN +3.46,5

22. Aino-Kaisa Saarinen FIN +4.01,0

I sammandraget är ordningen den samma som ovan, med det tillägget att tättrion tilldelas bonussekunder för dagens tävling: Nilsson 15, Weng 10 och Östberg 5 sekunder.