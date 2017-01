Tande och Määttä de stora vinnarna – publiken fick nöja sig med ett hopp

Det blev bara en hopp för deltagarna i Innsbrucks klassiska backtävling. Svåra vindförhållanden tvingade arrangörerna att avbryta den tredje deltävlingen av backveckan.

Jarkko Määttä var den enda finländaren som hade kvalificerat sig för tävlingen i Bergisel-backen. 22-åringen hade för en gångs skull turen på sin sida då han lyckades pricka passliga vindförhållanden i början av tävlingen och hans hopp mätte 125,5 meter. Med det hoppet slog han sin motståndare, tjecken Jakub Janda som hoppade 114 meter.

Määttä tog därmed världscuppoäng för andra gången den här säsongen. I Ruka var han 26:a.

Tande etta också i sammandraget

Norrmannen Daniel André Tande hade även han vindförhållandena på sin sida då hans hopp mätte 128,5 meter vilket gav honom 125,7 poäng. Det hoppet räckte till seger fast hans landsman Robert Johansson hoppade 4,5 meter längre.

Tredje platsen i tävlingen som avbröts efter den första omgången gick till Rysslands Jevgeni Klimov. Av förhandsfavoriterna slutade Kamil Stoch fyra, Maciej Kot sexa och Piotr Zyla sjua medan Stefan Kraft fick nöja sig med ett hopp på 116 meter och en 18:e plats.

I sammandraget steg norrmannen Daniel André Tande upp som ny ledare förbi polacken Stoch. Österrikarnas stora hopp, Stefan Kraft, föll ner till trea på grund av dagens misslyckande.

Den tysk-österrikiska backhopparveckan avslutas på fredag i Bischofshofen.

Resultat, Innsbruck

1. Daniel André Tande NOR 125,7 poäng

2. Robert Johansson NOR 123,1

3. Jevgeni Klimov RUS 119,1

4. Kamil Stoch POL 117,4

5. Andreas Stjernen NOR 117,1

6. Maciej Kot POL 117,0

7. Manuel Fettner AUT 116,7

7. Piotr Zyla POL 116,7

9. Sebastian Colloredo ITA 114,4

10. Noriaki Kasai JPN 114,3

--

14. Jarkko Määttä FIN 110,4

Backveckan, 3/4 deltävlingar

1. Daniel André Tande NOR 710,3

2. Kamil Stoch POL 708,6

3. Stefan Kraft AUT 693,7

4. Piotr Zyla POL 686,7

5. Manuel Fettner AUT 671,1

39. Jarkko Määttä FIN 313,0

52. Antti Aalto 114,4