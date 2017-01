Agitator Komarov i blickfånget igen – ”Arrogant och kaxig”

Kul tilltag eller brist på respekt? Åsikterna går isär beträffande Leo Komarovs påhitt efter sitt senaste mål i NHL. Det var inte snyggt, säger en kanadensisk expert.

Det var i Toronto Maple Leafs match mot Washington Capitals natten till onsdag som Leo Komarov efter sitt mål retade upp motståndarna och framför allt Brooks Orpik.

Komarov parkerade i vanlig ordning framför motståndarlagets mål och serverades en kalaspassning av rookiestjärnan Auston Matthews.