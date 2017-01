Bara var tionde svensk litar på försvaret – Finland ökar trots det samarbetet

Suomen Nato-jäsenyyden tiellä on yhä neljä tahoa: Kepu, SDP, presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin demarit. Näin arvioi kokenut suomalaispoliitikko MOT:lle. Ruotsissa on arvioitu, että vaikka porvarit voittaisivat seuraavat valtiopäivävaalit, he eivät hae Nato-jäsenyyttä ilman yhteisymmärrystä demarien kanssa.

