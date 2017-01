Drömflytt! Årets fotbollsnykomling klar för Premier League-klubb

En av Finlands för tillfället mest lovande fotbollsspelare Mikael Soisalo har skrivit på för Premier League-klubben Middlesbrough.

Förra säsongen valdes gjorde Mikael Soisalo stor succé på tabellfemman Ilves kant med bland annat sju mål och sex assist, och valdes till årets nykomling i den inhemska fotbollsligan.

Nu har 18-åringen skrivit på ett 3+1-årigt kontrakt med Premier League-klubben Middlesbrough.

– Jag är väldigt nöjd med kontraktet. En dröm som jag jobbat mycket för går i uppfyllelse, kommenterar Soisalo i ett pressmeddelande.

– Middlesbrough är en stor förening där saker och ting görs snäppet bättre än till exempel i Finland. Nu väntar ännu hårdare arbete och träning för att jag ska vika mig en plats i Premier League.

TRANSFER | #Boro have completed the signing of highly-rated Finnish forward Mikael Soisalo!

Full story - https://t.co/bjnnfuiyrt #UTB pic.twitter.com/w47j0fzgqE