Kärlekssemester utan kroppskontakt - att resa som HBTIQ

Yazkan haastattelun jälkeen näemme Kielletty kaupunki ohjelman vuodelta 1991, jossa Hieman päälle parikymppinen Yazka on mukana lasikuutiossa kiivaasti väittelemässä ja puolustamassa seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia.

”Olen tuntenut aivan pienestä asti, että en ole niin kuin muut”, sanoo Elävän arkiston vieras Yazka Love. Yazka on syntynyt Oxfordissa Englannissa ja kasvanut Suomessa. Hänellä on intialainen isä ja suomalainen äiti. Hän oli tyttö, ainakin periaatteessa, mutta jo teini-käisenä hän ajatteli, että hän on nuori mies.