Under Lux Helsinki blir stans käraste byggnader konstverk

Ljusfestivalen är stadens dyraste årligen förekommande evenemang. Festivalen drog i fjol en halv miljon besökare.

Lux Helsinki ordnas i år för nionde gången. Från och med torsdagen den 5 januari kan man vandra runt i centrum av staden och se på sammanlagt femton byggnader eller delar av byggnader som är upplysta. Verken kan man se mellan klockan 17 och 22. Rutten hittar du här.

Lux Helsinki har blivit allt mera populärt. I fjol var det en halv miljon människor som besökte festivalen, trots att stan då upplevde en riktig köldknäpp. Året innan var besökarantalet 220 000.



Det finns inget ljus utan mörker. Det måste finnas båda. ― Tarja Ervasti, ljuskonstnär

Domkyrkan från fyra håll

Det är inget billigt nöje staden bjuder på; Budgeten är 655 000 euro. Som jämförelse kan nämnas att Helsingfors stads nästdyraste, årligen förekommande evenemang, nämligen nyårsfirandet på Senatstorget, har en budget på 370 000 euro.

En av byggnaderna som under Lux Helsinki i år kommer att lysas upp är Helsingfors Domkyrka. Den kommer i år att lysas upp från fyra håll. Det är ljuskonstnären och -designern Tarja Ervasti som ligger bakom installationen, som hon har gett namnet Domus 360° - Fyra hem.

Ervasti är glad över att det har snöat.

- Det gör upplevelsen större! Domkyrkan är vit och nu är omgivningen det också - det kommer att bli fint, säger hon nöjt.

Tarja Ervasti är fascinerad av ljus. Tarja Ervasti i mörkt rum, rättar till svagt lysande lampskärm. Bild: Yle/ Karin Filén

Tarja Ervasti hör inte till dem som tycker att det finländska vintermörkret är tungt. Tvärtom.

- Mörkret är en inspiration. Det finns inget ljus utan mörker. Det måste finnas båda. Ljuset och det heliga har också alltid en relation - om man tittar på alla kulturer har ljuset en stor betydelse.

Äta och se på ljuskonst

Nationalbiblioteket, fasaderna kring Salutorget, Finlands Bank och Stora Ensos huvudkontor är några andra av byggnaderna som kommer att vara delar av ljuskonstverk.

Förutom att flanera runt och uppleva ljusinstallationerna kan man under Lux Helsinki bland annat se kortfilmer i festsalen i Helsingfors stadshus, ta barnen med sig till Helsingfors stadsmuseum där det ordnas program för dem, köpa mat från foodtrucks eller äta på en av restaurangerna som har erbjudanden under festivalen. I Kabelfabriken i Gräsviken pågår också utställningen Lux In, där man kan se ljuskonstverk.

Lux Helsinki håller på i fem dagar, till och med den 9 januari. Det är Helsingfors stad som arrangerar festivalen.