Folkets musikskola: Vad är en pickardisk ters?

Popmusiikin historia on täynnä eriskummallisia ja kiehtovia huijauksia. Ne ovat useimmiten olleet harmitonta pilailua, joka on saanut kohtuuttomat mittasuhteet. Opiskelijapila on synnyttänyt kansainvälisen myytin, keksityn bändin levy noussut listalle tai levy-yhtiön vastaanottovirkailijan päästään vetämä sanasto painettu arvostetun sanomalehden sivuille. Lopulta parhaista huijauksista on tullut osa popin ja rockin rikasta historiaa. Kimmo Vanhatalo esittelee seitsemän kuuluisaa huijausta.

