Här är frågorna som känns viktiga i kommunalvalet

Antti Rinne on SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja, isä ja isoisä. Rinne uskoo, että markkinatalouden on muututtava, jotta järjestelmä pystyy tuottamaan hyvinvointia tulevaisuudessa myös hänen lapsilleen. Rinteen mukaan tämän muutoksen keskiössä on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja puhdas ympäristö.