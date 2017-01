Jari Sillanpää: Ett program med lite av allt det jag står för

Tervetuloa seuraamaan suositun, musiikkiin syventyvän viihdeohjelman uusia jaksoja. Kuutena lauantai-iltana tutustumme kolmen muusikon ja kolmen yhtyeen ainutlaatuiseen uraan.

Yle Femman viihdeohjelma Melkein Unplugged on musiikillinen matka, jossa tutustumme kolmen muusikon ja kolmen yhtyeen ainutlaatuiseen uraan. Uusissa jaksoissa Aleksanterin teatterin lavalle astuvat Jari Sillanpää, Maria Kalaniemi, Paul Oxley´s Unit, Satin Circus, Krista Siegfrids ja Hans on the Bass.