Koivu tvåmålsskytt för Minnesota – superraden slut för Columbus

Mikko Koivus och Mikael Granlunds samarbete avgjorde mötet mellan San Jose och Minnesota. Samtidigt bröt Washington Columbus 16 matcher långa segersvit.

Det blev tre blåvita fullträffar då San Jose och Minnesota möttes i NHL. Joonas Donskoi gjorde matchens första mål då han gav San Jose ledningen i den första perioden.

Men drabbningens finländska matchvinnare hette inte Donskoi, utan Koivu.

Koivu satte först in 4–4 då han sopade in returen från Mikael Granlunds skott. Samma duo samarbetade då Minnesota avgjorde matchen. Granlund passade pucken tvärs över isen och Koivus skott rasslade in i nätmaskorna.

#CAPFINN KOIVU! 5-4! Two thumbs up for his second goal of the night. 9:42 left in the third! #MINvsSJS pic.twitter.com/eHePYW5FbS — Minnesota Wild (@mnwild) January 6, 2017

Koivu har nu 11+15=26 poäng på 37 matcher, medan Granlund har stått för 10+21=31 poäng på lika många matcher.

Columbus svit över

Ingenting varar för evigt – inte ens Columbus segerrad i NHL.

Om Columbus hade vunnit över Washington hade Jarmo Kekäläinens mannar delat alla tiders rekord med Pittsburgh Penguins, som vann 17 raka matcher säsongen 1993–1994.

Men Washington ville annat – och vann med hela 5–0. Columbus toppar fortfarande tabellen i hela NHL.

Nashvilles målvakt Pekka Rinne fortsätter att visa storform. Rinne motade 27 av 28 skott i 6–1-segern över Tampa Bay.

Resultat i NHL:

Boston–Edmonton 3–4

Boston: Rask räddade 21/25 skott

Washington–Columbus 5–0

Tampa Bay–Nashville 1–6

Nashville: Rinne räddade 27/28 skott

St. Louis–Carolina 2–4

St. Louis: Lehterä 0+1

Chicago–Buffalo 4–3 efter förlängning

Buffalo: Ristolainen 0+1

Los Angeles–Detroit 0–4

San Jose–Minnesota 4–5

San Jose: Donskoi 1+0

Minnesota: Koivu 2+0, Granlund 0+2