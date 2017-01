Mindre juldonationer till omstridd djurskyddsförening – ordförande skyller på vädret

Helsingfors djurskyddsförenings (HESY) julinsamling gav den här julen klart mindre pengar än vanligt. Föreningen har haft interna strider och oegentligheter har avslöjats. Föreningens ordförande Hannele Luukkainen tror ändå att de minskade donationsmedlen beror på det dåliga vädret.

Julinsamlingen pågick i 11 dagar och avslutades den 23 december. Under den tiden fick föreningen in 17 500 euro. Största delen, eller över 11 300 euro, gavs via nätet. Resten av summan fick föreningen in på gatan.

I jämförelse med julinsamlingen 2014 rasade donationerna rejält. 2014 gav insamlingen, som då räckte 15 dagar, över 40 000 euro och föreningen skriver i ett pressmeddelande från januari 2015 att julinsamlingen normalt brukar ge 26 000 euro.

Både julen 2013 och julen 2015 var summan som djurskyddsföreningen fick in omkring 30 000 euro.

Staden drog in sitt stöd

Djurskyddsföreningen var flera gånger i rubrikerna under fjolåret. Yle Huvudstadsregionen avslöjade i januari i fjol att det finns brister i hur föreningen förvaltar sina miljoner.

Senare under våren meddelade Helsingfors stad att man drar bort sitt stöd till föreningen. Staden har tidigare beviljat 13 000 till 14 000 euro årligen.

Regionförvaltningsverket har också genom sina inspektioner visat på långvariga brister inom arbetarskyddet och har gjort en polisanmälan.

"Det var dåligt väder och människor bara sprang förbi"

Djurskyddsföreningens ordförande Hannele Luukkainen säger att det regniga vädret i december var orsaken till att den donerade summan sjönk den här julen.

- Tänk själv hur regnigt det var. Det var dåligt väder och människor håller bara händerna i fickorna och springer snabbt förbi. Det var glädjande att det kom in så mycket djurmat, det är alltid välkommet, säger Luukkainen till Yle Huvudstadsregionen.

Men det var också möjligt att donera via nätet och då borde vädret inte spela någon roll?

- Nej. Jag har nu inte sett hur mycket till exempel Frälsningsarmén har fått in, men man märker att människor nuförtiden har det knappt. Ekonomin är dålig och det första som ryker är i så fall medel till insamlingar.

Tänk själv hur regnigt det var. Det var dåligt väder och människor håller bara händerna i fickorna och springer snabbt förbi. ― Hannele Luukkainen

Föreningen fick enligt sitt pressmeddelande 219 kg kattmat och 105 kg hundmat, vilket i alla fall är mer än vad som gavs julen 2013. Från senare år saknas uppgifter om matdonationer.

"Jag har bara fått många tack från allmänheten"

Luukkainen säger att det är svårt att avgöra om publiciteten kring HESY har bidragit till att donationsmedlen minskade.

- Jag har inte träffat alla donatorer. Men jag har fått många tack för att jag på nytt är ordförande. Föreningen är i goda händer. Vi har väldigt bra personal och en väldigt bra verksamhetsledare, säger Luukkainen.

Luukkainen valdes till ordförande i fjol våras. Hon ledde också föreningen från 1986 till 2014.

Luukkainen säger att allmänheten eller potentiella donatorer inte har kommenterat föreningens problem, utan hon har enbart fått kommentarer om hur bra det är att föreningen igen är på rätt spår.

- Men det tar förstås en tid före det syns i donationsmedlen. Men jag vill ännu säga att årets julinsamling påverkades av vädret.

Anställda upplever hälsovådliga trakasserier

Regionförvaltningsverkets senaste inspektion hos djurskyddsföreningen gjordes i november. Inspektionsberättelsen visar att anställda vid HESY under en längre tid har varit hårt belastade och ofta sjuklediga.

En enkät som de anställda har svarat på visar att några upplever hälsovådliga trakasserier på arbetsplatsen. Enligt arbetsgivaren har det ändå inte kommit fram nya fall under den senaste tiden. Företagshälsovården uppger enligt inspektionsberättelsen att situationen håller på att lugna ner sig.

Helsingforspolisen uppger att en förundersökning om HESY pågår, men att inga förhör ännu har gjorts. Förundersökningsledaren vill inte ta ställning till brottsrubriceringen i det här skedet.