USA är världsmästare – Kanada föll efter straffdrama

Troy Terry. Så heter USA:s guldhjälte. Terry avgjorde både semifinalen och finalen i JVM. USA är världsmästare efter en rysare: 5–4 efter straffar.

Fredagens final blev en nagelbitare av rang. Under ordinarie matchtid talade det mesta för kanadensiskt firande på hemmais.

Stämningen var minst sagt elektrisk när de två bästa lagen i turneringen möttes inför en fullsatt publik. Kanada tog ledningen genast i den första perioden med Thomas Chabots och Jérémy Lauzons fullträffar. USA verkade aningen sömnigt och lyckades inte skapa några ordentliga målchanser under de första 20 minuterna. I pausvilan stod det 2–0 på ljustavlan och Kanada ledde skottstatistiken med 10–6.

Efter periodpausen var det ett nytt USA som klev in på isen. Efter tre minuter kom USA:s Charlie McAvoy i skottläge och nätade. Ett kanadensiskt lagstraff för sex man på plan och USA kvitterar med Kiefer Bellows snygga one-timer.

Samma mönster upprepade sig i den tredje perioden: Kanada ryckte till 4–2.

Nicolas Roy och Mathieu Joseph stärkte de kanadensiska mästerskapsdrömmarna. Men USA hade inte sagt sitt ännu. Knappa 40 sekunder senare lade Kiefer Bellows in sin andra fullträff för kvällen och när Colin White lyckades i målskyttet knappa tre minuter senare lät det för en stund som om 20 000 människor samtidigt kippade efter andan. USA hade lyckats komma ikapp igen.

Det betydde förlängning.

USA lyckades med konststycket att dra på sig en utvisning för felaktigt byte i förlängningen, men lyckades hålla tätt.

Bägge lagen hade sina chanser, Kanada fick till och med ett gyllene läge då USA drog på sig ett lagstraff, för många spelare på isen. Men med lite tur och mycket skicklighet, framförallt av målvakterna Tyler Parsons och Carter Hart förblev förlängningen mållös.

White, Strome, Keller, Barzal, Bellows, Jost – ingen av dem lyckades i straffarna. Men så kom straffspecialisten Troy Terry, samma kille som avgjorde i semifinalen mot Ryssland och resten är historia. Ett rappt handledsskott betydde guld för USA.

USA vann sitt fjärde JVM-guld genom tiderna, Kanada fick nöja sig med sitt nionde silver.

Förutom Terry spelade målvakten Parsons en stor roll i guldmatchen. Parsons parerade fem straffar då finalen avgjordes och nästan 50 skott totalt under matchen.

USA ledde inte en enda sekund i finalen – men kirrade guld trots det.

Couple of key numbers for USA. Time with lead in game: 0:00. USA PK: 5-6. USA PP: 1-2. Parsons 44 saves (+5 in SO). Troy Terry: Unstoppable.