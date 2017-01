"Vi finns bakom parabolen" - dokumentären sänds ikväll

Kuvataiteilija Otto Karvonen myi pariisilaisille eri uskontokuntien mukaan lajiteltuja kananmunia. Myyntitapahtuma muodosti taideteoksen Eggs of Faith (2016), joka on yksi Karvosen juuri julkaistussa Please act like nothing happened -kirjassa esiteltävistä töistä.

Kuvataiteilija Otto Karvonen myi pariisilaisille eri uskontokuntien mukaan lajiteltuja kananmunia. Myyntitapahtuma muodosti taideteoksen Eggs of Faith (2016), joka on yksi Karvosen juuri julkaistussa Please act like nothing happened -kirjassa esiteltävistä töistä.