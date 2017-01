Här är riskerna i världsekonomin 2017 – Trump stor osäkerhetsfaktor

Så här i början av året kan det vara bra att fundera över de risker som kan ligga framför oss. Det är vanskligt att sia om framtiden, men det kan vara trösterikt att veta att få av de risker som förutspåddes för ett år sedan har förverkligats.

För ett år sedan ansågs brexit och en seger för Donald Trump i presidentvalet i USA vara stora ekonomiska risker under 2016. Britterna röstade för att träda ut ur Europeiska unionen, men det har inte fört med sig några katastrofala effekter - tillsvidare.

När det gäller Trumps seger i presidentvalet är läget mera motsägelsefullt än i fallet med brexit. I båda fallen ledde valresultaten till att kurserna började stiga, speciellt i USA. De amerikanska placerarna förväntar sig att Trumps ekonomiska politik ska lyfta ekonomin.

I fallet brexit bedöms de negativa effekterna inte bli så stora för resten av Europa eller världen. Britternas förhandlingsposition är inte den bästa. Britterna verkar tro att de kan både äta kakan och ha den kvar.

Inom EU behöver man inte vara rädd för att Storbritannien ska lyckas pressa till sig oskäliga fördelar med sitt utträde.

USA är världens största ekonomi och den amerikanska presidenten har mycket makt. När Republikanska partiet dessutom har majoritet i representanthuset och senaten finns inga hinder för att genomföra radikala förändringar i USA:s politik.

Med Trump finns visserligen den möjligheten att kongressen och presidenten inte är överens i alla frågor.

Om den kommande presidenten genomför ens en del av sina vallöften kommer ett flertal risker att förvekligas. Till sådana saker hör tariffer på kinesisk export, nej till handelsavtalet TPP (Trans-Pacific Partnership i Stillahavsregionen) och nej till NAFTA (ett frihandelsavtal mellan Kanada, USA och Mexiko).

Man kan tänka sig att många av Trumps vallöften bara är tom retorik, men de personer som han utnämnt till centrala positioner i den kommande administrationen talar för att han menar allvar. Här är ett exempel på hur Donald Trump hotar enskilda företag med handelspolitiska straff:

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.