Laine åkte på propp – tvingades utgå

Först spelade han fram till Winnipegs ledningsmål. Sedan åkte Patrik Laine på en tuff tackling. Efter den lämnade supertalangen isen i mötet med Buffalo.

I lördagens NHL-match mellan Buffalo och Winnipeg inledde Patrik Laine på sedvanligt sätt. Han noterades för poäng i fjärde matchen i följd när han spelade fram Nikolaj Ehlers till 1–0.

Winnipeg hann sedan gå ifrån till 3–1 – efter mål av bland annat Joel Armia – innan matchen vände i den tredje perioden. Buffalo tog över och svängde till 4–3 i en dust som fick ett olyckligt slut för Laine.

Buffalos back Jake McCabe tacklade Laine i mittzon med en tung tackling. Laine föll tungt till isen och låg kvar en stund innan han fördes ut i omklädningsrummet.

Patrik Laine just got destroyed by Jake McCabe pic.twitter.com/Lcy5ITO2Em