Om större barn och egen barndom

Luulen, että arkeni on vaativaa ja hetkittäin jopa raskasta tällä hetkellä yhden touhukkaan taaperon, voimakastemperamenttisen tahtoikäisen ja sisälläni potkivan, 24/7 noidannuolen aiheuttavan ihmisen alun kanssa. Kun jutustelen asiasta vanhempien kanssa joilla on teini-ikäisiä lapsia, he kuitenkin nauravat ongelmilleni: “Sulla ei ole mitään käsitystä, millainen Via Dolorosa on edessä, kun nuo tulevat teini-ikään! Ja niitä on vielä kolme samaan aikaan, onnea vaan!” Kieltämättä, hieman jännittää ja hirvittää, kirjoittaa Marja Hintikka.

