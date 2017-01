Se upp i trafiken: hala vägar, hårda vindar, sena tåg

Den som ska ut i trafiken ska ta det försiktigt under lördagen. Det varnas för dåligt väglag i hela landet. De senaste dagarnas tågproblem väntas också fortsätta.

Efter de senaste dagarnas stränga köld har temperaturerna nu börjat stiga i hela Finland. I väster kan temperaturen till och med närma kring noll under eftermiddagen, medan det i öster och norr är -2 till -10 grader. Vinden gör ändå att kölden fortfarande känns bitande.

Meteorologerna varnar för mycket dåligt väglag i de österbottniska landskapen, och dåligt väglag i resten av landet.

Stigande temperaturer och hård vind är som bekant inget succérecept i trafiken, och då får soppan dessutom snö som extra krydda.

Ett snöfallsområde rör sig över Finland österut under lördagen och snöyra kan ställa till det också på vägarna.

Meteorologerna varnar för mycket dåligt väglag i de österbottniska landskapen och sydvästra Lappland, och dåligt väglag i resten av landet, på grund av stigande temperatur, snöyra och hård vind.

Till havs blåser det också hårt och vågorna går höga. Det varnas för hårda sydliga eller sydvästliga vindar på alla havsområden. Dessutom finns en varning för svår sjögång på Bottniska viken där vågorna kan gå över fyra meter höga.

Tågproblemen fortsätter

Det var problem i tågtrafiken hela trettondagen, och omkring en tredjedel av fjärrtågen var försenade.

Förseningarna har fortsatt under natten och morgonen. Flera tåg mellan Helsingfors och Lappland har under natten varit uppemot 50 minuter försenade. Under morgonen och förmiddagen ersätts dessutom tågtrafiken mellan Hangö och Karis med bussar och taxin - pga ett tekniskt fel.

VR varnar för att förseningarna kan fortsätta under lördagen.

Det handlar om en dominoeffekt förorsakad av den stränga kölden. Kölden ledde till tekniska problem, vilket i sin tur ledde till att tågturer drogs in eller försenades. Det här påverkade i sin tur de tåg som var igång och det tar tid innan trafiken helt har normaliserats.