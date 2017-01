Skadesmäll för Jokerit – Pihlström borta i två månader

Pentti Sainion kirja Kummolan kääntöpiiri arvostelee kovin sanoin Kalervo Kummolan johtaman Jääkiekkoliiton toimintaa. Mistä on kyse?

Jääkiekkoliiton puheenjohtajan Kalervo Kummolan haastoi marraskuun liittovaaleissa vain yksi henkilö. Osa lätkävaikuttajista on kritisoinut itsevaltaisen Liiton toimintaa, mutta suuri osa on hiljaa. Mistä on kyse?