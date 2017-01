Snödrottningen, Mårran eller Vita häxan - vilken isande sagofigur är din favorit?

Här far den vackra men onda Snödrottningen iväg med lille Kaj i H. C. Andersens saga. Målning föreställande en scen ur H.C. Andersens saga Snödrottningen. Bild: Elena Ringo

Kyla och is har i många olika kulturer förknippats med död och hot. Många av de mytiska karaktärerna som vuxit fram inom folktro och mytologi är kyliga kvinnor - en motsats till den varma, trygga moderliga famnen.

Visst finns det också kulna karlar, som ryska Fader Frost och Yeti, snömannen i Himalayabergen (om man nu kan tillskriva honom ett kön). Här har vi plockat fram några favoriter - fyll gärna på vår lista!

Mårran & Isfrun

Stackars Mårran - hon är den första många av oss kommer på när vi tänker på otäcka sagofigurer och köld. Den kalla, ensamma figuren i Tove Janssons Mumindal har skrämt slag på barn (och vuxna) sedan Jansson skrev sina Muminböcker, och speciellt sedan animationsserien började visas på tv i början av 1990-talet.

Mårran är så isande kall att hon släcker en brasa om hon sätter sig på den - och alla är rädda för henne, hennes kyla och ensamhet är förödande.

Mårran. Skrämmande också när man bara ritat hennes stirriga blick på en sten i Pellinge, Borgå skärgård. Mårrans ansikte målat på en sten på Pellinge i Borgå skärgård Bild: Yle/Sune Bergström Men titta nu då. Huj. Mårrans ansikte målat på en sten på Pellinge i Borgå skärgård, blomsterkrans på huvudet Tove Jansson100-årsjubileet till ära Bild: Yle/Sune Bergström

Den enda i Mumindalen som till och med Mårran är rädd för är Isfrun. Otroligt vacker och farlig som få kommer hon ridande på sin snöhäst en gång om vintern. Den som ser henne i ögonen fryser till is. Hu.

Yuki-onna

Det här är ingen man skulle vilja möta i en snöstorm - eller någonsin, någonstans, för den delen. Yuki-onna (Yukionna, Yuki onna) är en figur i japanska folksagor. Hon är ett naturväsen som kommer svävande inför borttappade vandrare i snöstormen, med vackert svart hår och blåa läppar, iklädd vit kimono. Hennes genomskinliga hud blandar sig med det snötäckta landskapet och hon är förödande vacker.

Men vandrarna överlever inte mötet med Yuki-onna eftersom hon andas på dem och lämnar djupfrysta kroppar efter sig när hon svävar vidare, utan att lämna några fotspår efter sig. En annan variant gör gällande att Yuki-onnan kan bli kär i en vandrare och besparar honom från döden. Hon kan förklä sig till vanlig kvinna och gifta sig och få barn - men för det mesta blir hon ändå avslöjad.

Gammal målning av den japanska mytiska figuren Yuki-Onna. Bild: Wikimedia Commons

Historierna om Yuki-onnor härstammar från bergstrakterna i norra Japan - en av de första nedskrivna Yuki-onna-berättelserna kan dateras till 1300-talet, när munken Sogi skrev om en vacker kvinna som dykt upp i hans snöiga trädgård.

Varifrån legenden om yuki-onnorna fått sitt ursprung är okänt, men en del forskare menar att det kunde ha att göra med att febersjuka personer yrat ut ur sina hus iklädda bara tunna vita sommarkimonor och skrämt slag på folk som sett dem vandra omkring i snön.

Snödrottningen

För att göra en lång historia kort: En vinter kommer Snödrottningen, iklädd vit päls, i en släde och kidnappar den lilla pojken Kaj. Hon ger honom två kyssar: Den första för att han ska tåla kyla, den andra för att han ska glömma bort sin bästis Gerda. En tredje kyss skulle ta livet av honom. Men Gerda ger sig iväg för att rädda honom. I slutändan är det hennes hjärtas värme som räddar läget.

Snödrottningen sattes upp av Nationaloperan 2012. Snödrottningen Bild: Kansallisooppera

H.C. Andersens klassiker har omarbetats till otaliga konstverk: allt från opera, teater, balett och film - Disney lät sig inspireras av sagan om den onda, kalla drottningen men tog bort det där med ondska i animationsfilmen Frost (2013). Andersens saga publicerades inför julen 1844 som en sjudelad historia.

Louhi - Pohjolan akka

Louhi regerar över det kyliga Pohjola i norr i det finska nationaleposet Kalevala. Hon är en ond och slug häxa som kan anta flera olika former, hon kan härska över väder och vind, sol och måne och kan föda fram de mest fantastiska monster. Louhi har vackra döttrar som Lemminkäinen och Ilmarinen försöker vinna till sig, utan att lyckas särskilt bra.

Akseli Gallen-Kallela målade Kampen om Sampo: Här har Louhi förvandlat sig till ett förfärligt monster med vingar på vilka hon bär en här av soldater. Flyförbannad är hon när hon går miste om den fantastiska Sampo. Målning föreställande scen ur Kalevala: Kampen om Sampo. Bild: Wikimedia Commons

Naturligtvis är Väinämöinen hennes störste motståndare och de kämpar om den magiska kvarnen Sampo. Kalevala är full av historier om slag mellan den onda Louhi och de goda från kalevalasidan, det ena värre än det andra.

Verkar som en rätt taskig typ, Louhi.

Vita häxan Jadis i Narnia

När Jadis regerar i Narnia är landet täckt av en evig vinter - utan jul. Vita häxan är extremt mäktig: Hon läser tankar, med sitt trollspö kan hon förvandla människor till sten, och hennes fysiska styrka gör det möjligt för henne att plocka upp vuxna karlar från marken med lekande lätthet. Så fort hon lämnar Narniavärlden blir hon av med sina krafter, men är inte sen med att lära upp sig i magi igen. Naturligtvis är hon extremt vacker och imposant ståtlig. I Narnia-böckerna är hon antagonist till det goda lejonet Aslan.

Vita häxan (Lina Ekblad) i Häxan och lejonet på Wasa Teaters scen år 2010. En scen ur Wasa Teaters uppsättning av Häxan och lejobet. Från vänster: Jakob Johansson, Simon Holmberg, Lina Ekblad. Bild: Jan Ericsson

C.S. Lewis böcker om Narnia har också omarbetats till radiohörspel och för teaterscenen. År 2005 spelade Tilda Swinton Jadis i den Disneyproducerade filmen Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet.

Jäätikkinen

En helt ny kylig prick figurerar i Yles barnprogram Pikku Kakkonen: 2016 års julkalender hette Jäätävä seikkailu - “Ett isande äventyr” - och där sysslar tomten Jäätikkinen (jää = is på finska, red.anm.) med frostiga konster. Hon förtrollar de kollriga tomtarnas pyssel till isbeklädda prydnader och ordnar en festival där alla fryser (Pakkasfestivaali).

Jäätikkinen spelas av Minttu Mustakallio. Karaktären Jäätikkinen från Yles finska tv-julkalender Jäätävä seikkailu. Bild: Yle/Kari Pekonen

Hon är inte direkt ondskefull, men opålitlig och klurig.

Ismonstret i Alaska

Den här kunde kategoriseras under rubriken "modern some-folktro". I slutet av oktober i fjol spreds en video som en löpeld över nyhetssajterna i Nordamerika: Ett ismonster simmade omkring i en havsvik i Alaska! Vad var det?!

Ett pärlband med isklumpar som flyter omkring - ett ismonster? Skärmdump av video på en rad isbitar som flyter omkring i vatten. Bild: Skärmdump från npr.org

En medarbetare hos Bureau of Land Management, en avdelning hos det amerikanska inrikesministeriet som förvaltar federala landområden, såg något märkligt i ett vattendrag och hivade fram videokameran. Det såg ut som en istäckt, enorm alligator som simmade omkring och när videon blev viral tog spekulationerna om ett Loch Ness-liknande havsmonster i isversion full fart. Du kan kolla in videon här.

Men vad var det då? En gigantisk arktisk krokodil? En vansinnigt stor karp som somnat under ett isflak? Tyvärr var förklaringen väldigt tråkig. Det var…

...ett rep. Ett isbelagt rep som fastnat i en brygga.

Så man kunde kanske dra slutsatsen att vad gäller frostiga monster överträffar vår fantasi verkligheten.

Det finns flera andra isiga odjur och svala typer i mytologi och sagor - vilken är din favorit?