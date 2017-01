Tankbilsbomb dödar tiotals civila i Syrien

I den oppositionskontrollerade staden Azaz, i norra Syrien nära gränsen mot Turkiet, har tiotals människor dödats i en enorm explosion som tros ha orsakats av att en tankbil riggats med sprängmedel.

Enligt Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) dödades åtminstone 43 människor i det misstänkta bombattentatet, men en lokal läkare uppger för den turkiska nyhetsbyrån Andalou att explosionen krävt minst 60 människoliv och att över 50 skadades.

Staden Azaz är ett viktigt fäste för den syriska oppositionsgruppen Fria syriska armén (FSA) som stöds av bland andra USA och Turkiet.

En stor del av stadens befolkning är numera flyktingar från andra håll i Syrien. Både rebellkrigare och civila flydde dit från östra Aleppo då Aleppo återerövrades av syriska regeringsstyrkor i december.

Bland dödsoffren ska det ha funnits några väpnade rebeller, men de allra flesta av dem var civila.

Explosionen inträffade i centrum av Azaz, på en marknadsplats utanför en domstol som drivs av rebellgrupper.

#Aleppo: A huge truck bomb has killed 60+ people in #Azaz. Many more were wounded. pic.twitter.com/WLt7sniouy

— WorldOnAlert (@worldonalert) January 7, 2017