Trump på Twitter: Bara dumma människor tror att det är illa med goda relationer till Ryssland

USA:s tillträdande president Donald Trump har på Twitter kommenterat relationerna till Ryssland.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

"Det är en bra sak att ha goda relationer till Ryssland - inte en dålig sak. Bara "dumma" människor, eller dårar, tror att det är illa.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

"Det finns tillräckligt med problem i världen, man behöver inte skapa ytterligare ett."

Trump skriver också att "då han är president kommer Ryssland att respektera USA mera än vad som är fallet nu..

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

.. och att båda länder förhoppningsvis kommer att samarbeta för att lösa en del av världens många stora och angelägna problem."

I går publicerade underrättelsetjänsten i USA en rapport där Rysslands president Vladimir Putin anklagas för att ha gett order om en kampanj som skulle försöka hjälpa Donald Trump att segra i presidentvalet. Det görs dock ingen utvärdering av kampanjens eventuella inverkan på valutgången.

Efter att rapporten hade offentliggjorts meddelade den tillträdande presidenten Donald Trump att ryska cyberattacker inte hade haft någon effekt på valresultatet.