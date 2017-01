Löfven: Svenska valrörelser är inte fredade från cyberattacker

Ylen tilaamaan ennusteen mukaan Eurovision laulukilpailun Semifinaali 1:ssä tiistaina 10.5. finaaliin pääsisivät Venäjä, Malta, Alankomaat, Armenia, Tšekki, Azerbaidžan, Kypros, Kroatia, Unkari ja Islanti. Suomen edustajan Sandhjan kohtalo olisi karsiutua semifinaalissa.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali lauletaan tiistaina. Koko kisojen ensimmäinen esitys on Suomen Sandhjan Sing It Away. Mutta jääkö tämä samalla myös viimeiseksi Sandhjan esiintymiseksi Tukholman suurella lavalla?