Soldater påkörda i Jerusalem - flera döda

Fyra israeliska soldater dödades i västra Jerusalem då en lastbil körde över dem. Minst 15 soldater uppges ha skadats.

En polisinformatör säger till den israeliska radion att det var fråga om en terrorhandling.



