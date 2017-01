Åbomusikern Minna Twice gör låtar att andas till

Åbomusikern och konstnären Minna Twice blickar uppåt

Åbomusikern och konstnären Minna Twice blickar uppåt Bild: Ville Kavilo

Sin nyaste skiva gjorde åbomusikern Minna Twice i sin mormors stuga i Täkter. Hon vill vara oberoende på många sätt.

Musiken på den nya skivan "Soft are the sounds" är meditativ, kontemplativ. Det här är ingenting för den som vill bli ivägriven eller hårdhänt omskakad av musik. Minna Twice vill göra låtar att andas till i ett lugnt tempo. Det har hon lyckats med.

Minna Twice heter egentligen Minna Aalto, och hon har börjat göra egna indiepoplåtar för några år sedan när hon var 30. Dessförinnan hade hon sjungit i kör och spelat cello. Men när hon blev vuxen blev hennes musik mer egensinnig. Hon ville förverkliga sig på många sätt. Hon tecknar, skriver, komponerar låtar, sjunger och spelar gitarr. Och när det behövs tar hon till andra instrument. Hon är också niainstruktör. Allt hon gör tycks handla om harmoni, lugn, balans, värme, men också ett stråk av humor. Minna Aalto tar inte sig själv eller det hon gör gravallvarligt.

Åbomusikern Minna Twice sjunger och spelar egna låtar Musikern Minna Twice- Minna Aalto sjunger och spelar gitarr Bild: Anna Franck

Hon är indiemusiker på många sätt. Hon är sin egen, gör allt själv, vill vara oberoende. Sin nya skiva har hon publicerat på nätet så vem som helst kan gå in och lyssna på den. Ändå har hon gjort en fysiskt existerande CD också. Hon gillar känslan av något konkret. Men någon kasett blir det inte av skivan, trots att Minna har koll på trenderna inom musiklivet just nu.

Och hon har inga stipendier eller fonder i ryggen:

- Jag har faktiskt varit min egen kulturfond.

....säger hon på sitt typiskt kolugna men humoristiska sätt.

Den nya skivan är ju inte heller fråga om någon dyr sak eftersom hon gör det mesta själv. Inga dyra studioutgifter. Inga dyra proffsmusiker att pröjsa. Minna Aalto spelade in skivan i sin mormors gamla stuga i Täkter i Ingå. Utan krusiduller och med bara några mikrofoner. Men så har hon förstås en sambo som är filmkompositör och musiker och mixar och mastrar skivor: Michael Bridge hanterar också instrumenten på skivans sista låt "Free". Den låten ger också signaler om att musiken Minna Twice gör håller på att utvecklas åt ett lite nytt håll?

Åbomusikern och konstnären Minna Twice ser underfundig ut i Yle Åbolands studio Bild: Yle/Nilla Hansson

För Minna Twice- Minna Aalto är det inte viktigt att nå en massa människor med musiken. Hon vill hellre att någon verkligen lyssnar. Hon medger att hon också på det sättet är väldigt indie.

Hon har uppträtt på olika evenemang ordnade av föreningen för levande musik i Åbo, Telmu. Och den 14.1. uppträder hon på Turku Band Festival på Tiirikkala i Åbo.