Amerikanska medier: Trump utnämner svärson till högsta rådgivare

USA:s blivande president Donald Trump utser sin svärson Jared Kushner till sin högsta rådgivare. Det bekräftar en högt uppsatt tjänsteman inom Trumps innersta krets.

Kushner hade en inflytelserik roll under sin svärfars presidentvalskampanj och många väntade att han skulle få en betydande roll också innanför Vita Husets väggar.

Precis som Donald Trump, är Kushner en New York-baserad fastighetsmogul vars affärer kan skapa eventuella intressekonflikter. Han äger dessutom tidningen The New York Observer.

Kushner utmålas som en väluppfostrad och diskret moderat röst bland alla högljudda konservativa äldre män. Han har tidigare donerat pengar till demokrater, stöder homosexuellas rättigheter och är barnbarn till överlevare från Förintelsen.

Släkting kan inte officiellt vara del av presidentens stab

Enligt en anti-nepotismlag, kan presidenten ändå inte anställa och betala lön till en nära släkting. Lagen klubbades igenom efter att John F. Kennedy utsåg sin bror Robert "Bobby" Kennedy till justitieminister.

Trumps rådgivare har för sin del meddelat att det kan finnas ett större spelrum när det gäller Vita Huset och presidentens kansli, jämfört med regeringen.

Jared Kushner är gift med Trumps äldsta dotter Ivanka Trump. Det har redan spekulerats i att också Ivanka Trump kommer att få en synlig roll i Vita Huset och ta över en del uppgifter som traditionellt sköts av landets första dam.

Enligt The New York Times kan Kushner komma att utnämnas formellt redan på tisdag.