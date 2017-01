Blue Jackets sände Hännikäinen till AHL

Markus Hännikäinen har blivit sänd till farmarligan av sin NHL-klubb Columbus Blue Jackets. I samma veva placerades målvakten Curtis McElhinney på Waiver-listan.

Hännikäinen har i år gjort 24 matcher för farmarlaget Lake Erie Monsters och i dessa producerat 9+5=14 poäng. Han har även spelat fem NHL-matcher denna säsong.

Samtidigt som Hännikäinen skickades ner placerades även målvakten Curtis McElhinney på Waivers-listan, vilket innebär att vilket annat NHL-lag som helst kan plocka honom gratis.

Detta förbättrar sannolikt det finska målvaktslöftet Joonas Korpisalos chanser att bryta sig in i organisationen.

Curtis McElhinney has been placed on waivers by #CBJ. Markus Hannikainen is reassigned to Cleveland.