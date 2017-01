Breivik i hovrätten - massmördaren strider för bättre behandling i fängelset

Oslo tingsrätt gav överraskande Anders Behring Breivik rätt på en av de två punkter som han stämt den norska staten på. Både staten och Breivik överklagade domen och nu tas fallet upp i nästa instans.

Domstolen fann att staten har brutit mot artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som förbjuder omänsklig eller förnedrande behandling.

Under rättegången kom det fram att Breivik ofta har varit fullständigt isolerad 23 timmar per dygn. Han har också ofta tvingats ha handfängsel och har nakenvisiterats hundratals gånger.

Tingsrätten ansåg att staten inte har tagit tillräckligt stor hänsyn till Breiviks psykiska hälsotillstånd när man har fattat beslut om hans restriktioner i fängelset. Rätten slog därmed fast att staten kränker Breiviks rättigheter som fånge.

Den norska staten tycker att Oslo tingsrätt gjorde fel i sin värdering av bevismaterialet om Breiviks förhållanden i fängelset.

Sedan tingsrättens dom i april har Breivik fått vissa lättnader i sin isolering. Han får nu umgås mera med fängelsevakter och när hans advokater kommer på besök är de bakom ett galler i stället för bakom en glasruta.

Breiviks advokat Øystein Storrvik är ändå missnöjd, eftersom han anser att Breivik borde få umgås med andra fångar. Staten anser däremot att massmördaren måste hållas isolerad från de andra fångarna, både för sin egen och för de andra fångarnas säkerhet.

I april hade Breivik också stämt staten för brott mot artikel 8 i Europakonventionen, eftersom han ansåg att den norska staten begränsar hans rätt till korrespondens med omvärlden. Breivik var missnöjd över att staten kontrollerar hans brevkorrespondens med omvärlden.

Rätten frikände ändå staten på den här punkten, eftersom den ansåg att massmördaren fortfarande utgör en fara för samhället. Staten har därför rätt att förhindra att han skapar nätverk utanför fängelset. Breivik har överklagat domen.

Den 10 januari tas de båda fallen upp på nytt i nästa instans. Precis som under den förra rättegången, hålls domstolsförhandlingarna av säkerhetsskäl i fängelset i Skien. Rättegången är öppen för allmänheten men säkerhetsarrangemangen är rigorösa.

För många av de överlevande och anhöriga till de 77 dödsoffren kom domen i april som en chock.

- Det kändes som en spark i magen att gärningsmannen vann en sådan offentlig seger, sade överlevaren Eskil Pedersen till NRK efter tingsrättens dom.

Lisbeth Kristine Røyneland, som förlorade sin 18-åriga dotter i attacken och leder en stödgrupp för anhöriga, tycker att Breiviks fängelseförhållanden är rimliga med tanke på att han dödade 77 personer.

- Vi hoppas att staten vinner den här andra ronden, säger Røyneland.

Samtidigt finns det också de som anser att domen var en seger för den norska rättstaten.

That the court rules #Breivik's favour is a sign we have a working court system, respecting human rights even under extreme conditions.