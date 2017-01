Conan O'Brien hälsar till 100-åriga Finland – storsatsning på jubileet i USA

Finland marknadsförs som bastuns, midsommarens och julens förlovade land när ambassaden i Washington firar Finlands 100-årsjubileum. Dessutom skickar Finlandsvännen Conan O’Brien en alldeles egen hälsning.

Finland 100 år firas ordentligt också utanför landets gränser, bland annat i USA. Det meddelar Finlands ambassad i Washington.

De två största evenemangen är en finsk midsommarfest i parken The National Mall i Washington den 17 juni och en julfestival den 2 december. Därtill kommer ambassaden att visa upp det finländska skolsystemet, design, arkitektur, hälsoteknologi och kunskap om Arktis.

Finländks midsommra kommer firas i The National Mall i juni. The National Mall i Washington. Bild: EPA/SHAWN THEW

En av de största symbolerna för Finland, bastun, får lite extra uppmärksamhet. Under året kommer nämligen en kringvandrande bastu, The Travelling Sauna, att åka runt hela landet från västkusten till östkusten.

Totalt ska bastun färdas över 16 000 kilometer. Bastun invigs den 14 januari i Minneapolis i norra USA.

Midsommarbrasa Midsommar 2014 Bild: Yle / Victoria Wirén

Kändisar hälsar till Finland

Ambassaden har också bett 100 kända finländare i USA och amerikaner med Finlandskoppling att skicka hälsningar till 100-årsjubilaren.

Först ut är tv-personligheten Conan O’Brien som föreslår att Finland kunde överväga att byta självständighetsdag till en varmare månad – 4 juli, USA:s nationaldag, lämpar sig mycket bättre för grillfest.

– Jag höjer ett glas Koskenkorva för alla mina vänner i Finland. Grattis på årsdagen, säger O’Brien.