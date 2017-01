Drama då Jokerit åkte på snöplig förlust – 18 straffar krävdes

Bild: Matti Raivio/All Over Press

Marko Anttila gjorde Jokerits första mål. Marko Anttila i Jokerits tröja Bild: Matti Raivio/All Over Press

Målvakten Ilya Ezhov blev ett ruskigt spöke på Jokerits hemmaplan. Helsingforsarna lyckades hämta upp ett tvåmålsunderläge mot Lada Togliatti, men fick ändå ge sig efter straffdrama.

Marko Anttila hade fört upp hemmalaget till en 1-0 ledning, men gästerna kom i kapp och förbi under en svart sekvens vid dryga kvarten spelad.

Semyon Valuisky och Vasily Streltsov nästade med en halv minuts mellanrum, ställningen därmed 2-1 till gästerna.

Tio minuter senare var det så dags igen. Taylor Aronson satte 3-1-ledningsmålet och Jokerit började verkligen vara illa ute.

Jokerit ikapp genom två raka PP-mål

Jokerit fick dock vittring genast i början av tredje perioden. En utvisning som Lada dragit på sig i slutet av period två blev kostsam då Brian O’neill överlistande en välspelande Ilya Ezhov i Ladas mål med bara sekunder kvar av powerplay.

Fem minuter senare smällde Jokerit in kvitteringen genom Tommi Huhtala. Även detta mål kom i powerplay, ställningen 3-3 och en spännande sista kvart var att vänta.

Med under en minut kvar av ordinarie speltid fick Jokeritfansen hjärtat i halsgropen - pucken hade hittat sig in i Jokerits nätmaskor. Till all lycka blev målet bortdömt på grund av en sparkrörelse med skridskon.

Avgörandet fick ske på straffar sedan ingetdera lagen lyckats näta i förlängningen.

Straffskyttarna hade inte ställt in sina sikten. Först efter 18 slagna straffar stod det klart att Lada tog hand om extrapoängen då Georgy Belousov satt in avgörandet bakom Riku Helenius.