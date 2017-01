Dubnyk, Bobrovski, Rask... Här är de hetaste Vezina-kandidaterna!

Halvvägs in i årets NHL-säsong börjar de starkaste kandidaterna till Vezina Trophy utstakas. Men vem tar priset? Yle Sporten tog sig en liten titt på statistiken för en liten fingervisning.

Miikka Kiprusoff 2006, Tuukka Rask 2014. Även om Finland varit känt för produktion av superba NHL-målvakter har endast Kiprusoff och Rask vunnit priset som NHL:s bästa målvakt, Vezina Throphy.

Vezina röstas fram av NHL-lagens General Managers. Ifjol var kanadensaren Braden Holtby (Washington Capitals) bäst, året före var det Montreals Carey Prices tur att motta utmärkelsen.

Hur ser det ut i dagsläget när ungefär hälften av årets NHL-säsong är spelad? Vilka är de hetaste Vezina-kandidaterna? Yle Sporten tog sig en titt på de hetaste NHL-målvakterna.

(Vinster-förluster-övertidsförluster/räddningsprocent/insläppta mål per match)

Devan Dubnyk (Minnesota Wild)

21-7-3/93,9/1,80

Då Minnesota Wild säsongen 2014-15 värvade kanadensaren från Arizona Coyotes såg man potentialen i den då 28-årige Dubnyk, som aldrig på allvar före det slagit igenom som förstekeeper i NHL. Så sent som säsongen 2013-14 var Dubnyk nere för en sejour i AHL i Nashvilles farmarlag Hamilton Bulldogs, året efter detta storspelade han med första spaden i högsta hugg i ”The State of Hockey”.

Under hans två föregående säsonger i Minnesota ser räddningsprocenten ut som följer: 93,6 och 91,8. Fjolåret var statistikmässigt en rejäl dipp, men Dubnyk visar i år igen var skåpet ska stå då han ger Wild möjligheten att vinna varenda match. För tillfället den starkaste kandidaten till årets Vezinapris.

Devan Dubnyk. Grönklädd NHL-målvakt redo att mota puckar. Bild: All over press.

Sergei Bobrovski (Columbus Blue Jackets)

26-6-2/93,1/2,00

Solklar förstemålvakt i det som för bara någon säsong sedan var ett av NHL:s absolut sämsta lag. Förra säsongen förstördes till stor del av skador, vilket gjorde att finske målvaktslöftet Joonas Korpisalo fick axla huvudansvaret under stora delar av säsongen, då Bobrovski endast spelade 37 matcher med en anspråkslös räddningsprocent – 90,8.

Denna säsong är Bobrovski däremot frisk, och det syns i resultaten. Columbus är ligans hetaste lag och Bobrovski har endast förlorat åtta av den 34 matcher han spelat. Bli inte förvånade om ryssen kniper karriärens andra Vezina när denna säsong är över.

Sergei Bobrovski. Blåklädd NHL-målvakt på knä för att stoppa puck. Bild: AFP / Lehtikuva.

Braden Holtby (Washington Capitals)

18-8-4/93,1/1,93

Washington Capitals förstekeeper placerade sig själv i NHL:s absoluta målvaktselit allra senast ifjol då han vann Vezina för första gången i karriären. Då räckte 92,2 i räddningsprocent och ett målsnitt på 2,20 till utmärkelsen.

I år har takten varit än hårdare. Kanadensaren har motat puckar med 93,1 procentig säkerhet och har släppt in under två mål i snitt per match. Det som kan ligga honom i fatet är att hans vinstprocent inte är lika hög som för till exempel Bobrovskis. Men räkna för all del inte bort Holtby ur spekulationerna!

Braden Holtby. Skäggig NHl-målvakt dricker vatten under spelavbrott. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press.

Carey Price (Montreal Canadiens)

20-5-4/93,0/2,06

Säsongen 2014-15 vann Carey Price Vezina med en imponerande statistik – 93,3 I räddningsprocent och 1,96 I insläppta mål per match. Året efter blev det genast tyngre. Skadeproblem gjorde att Price missade stora delar av säsongen då han spelade endast 12 matcher. Det syntes i klubbens resultat, eftersom Montreal blev utanför slutspelet.

I år är Price tillbaka med storm, och mycket talar för att kanadensaren åtminstone kommer vara en av de tre nominerade när grundserien är avslutad. Snabb, stabil och oerhört svår att överlista. Canadiens enskilt viktigaste spelare i kampen om Stanley Cup.

Carey Price. Carey Price vann Vezina Trophy 2015 Bild: EPA

Tuukka Rask (Boston Bruins)

20-9-3/92,8/1,93

Fjolåret lämnade en hel del att önska. 91,5 i räddningsprocent och 2,56 insläppta mål per match och Boston samtidigt utanför slutspel. På något sätt visar detta den finska stjärnans betydelse för den anrika klubben. Låt vara att klubbens backbesättning inte längre är vad den en gång varit.

I år har det däremot varit andra spadtag. Det har visat sig vara näst intill omöjligt för Boston att vinna matcher utan sin målvaktsetta. Och när Rask väl spelat har han gjort det med bravur. Nästan 93 i räddningsprocent talar sitt tydliga språk. Ska Rask ta hand om Vezina i år behöver han däremot än mer hjälp av lagets försvar, om och när så sker blir han riktigt farlig i kampen om målvaktspriset.