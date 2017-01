Game of Thrones hjälpte Linn att få drömjobbet

Det lönar sig att söka drömjobbet och att satsa hårt på din arbetsansökan. För Linn Hielm innebar en lite annorlunda ansökan att hon landade ett jobb på HBO.

Linn Hielm älskar tv-serier och när hon såg att HBO sökte en ny medarbetare var hon bara tvungen att söka jobbet.

- Det var en konstig titel, community manager, och jag kände att den inte passade så bra in på mig egentligen, men HBO har varit min drömarbetsplats i många år så jag kände att jag ändå måste söka jobbet.

Jämförde sig med Game of Thrones

Linn berättar att HBO i princip aldrig erbjuder nya jobb eftersom ingen vill sluta jobba där, så när hon såg annonsen visste hon att hon var tvungen att ta chansen. Hon visste också att hon skulle vara tvungen att stå ut bland de cirka 450 andra som sökte, och för att göra det satsade hon på ett av sina största intressen, Game of Thrones.

- Jag har skrivit min kandidatuppsats om serien och slaviskt sett alla avsnitt flera gånger om. Jag skickade in ett vanligt CV, men i mitt personliga brev så jämförde jag mina färdigheter med alla karaktärer i serien.

Like Jon Snow I have a huge knowledge of the Nordic market. ― Ur Linn Hielms arbetsansökan

Linn Hielm fick jobbet, som bland annat innebär att hon är ansvarig för en del tv-seriers marknadsföring i Norden. I efterhand har hon fått veta att den som gick igenom ansökningarna hade sagt att de måste träffa Linn – oavsett om hon passar för jobbet eller inte.

- Jag hade inte tillräckligt med arbetserfarenhet för jobbet, men hon sade att de borde träffa mig, om inte annat så för att se hur en sådan här person är i verkliga livet.

Ett stort fan men ändå seriös

Linn blev kallad till tre olika intervjuer. I en av dem skulle hon göra en kampanj för den nya tv-serien Westworld. Hon satsade stort och klädde sig i sci-fi-inspirerade kläder. Den sista intervjun gjordes tillsammans med Europachefen.

- Då försökte jag komma bort från det här att jag bara sökte jobbet för att jag är ett superfan. Jag hade i stället insett att det här verkligen är något jag skulle klara av att göra.

Like Ramsay Bolton I have light blue eyes. I share no other similarities with Ramsay. ― Avslutningen på Linns arbetsansökan

För Linn var det en balansgång mellan att stå ut och visa att hon är ett stort fan av tv-serier, och att verka seriös och kunnig.

- De sade redan i första intervjun att jag verkar passionerad och bekant med varumärket, men ända in i det sista tror jag de var osäkra på om jag var tillräcklig professionell och seriös. Det kändes som att jag var tvungen att motbevisa något och visa att jag kan ta det på allvar.

Våga skryta om dig själv

För att landa drömjobbet kanske det inte räcker med endast en bra ansökan. Du måste också våga skryta om dig själv– något de flesta säkert kunde bli bättre på.

- Vi borde absolut bli bättre på det. Du ska spela för att vinna, säger Linn.

Men även här finns det en balansgång, för du vill ju heller inte verka dryg.

- När jag väl var inne och hade kommit till intervjuskedet så tänkte jag mycket på att vara ödmjuk och visa hur öppen jag är för att jobba hårt. Så jag skulle inte säga att jag skröt mycket under intervjuskedet, men jag är en självsäker person och fastän jag var nervös så var jag verkligen inställd på att jag ville ha jobbet.

Roligt men stressigt

Nu har Linn hunnit jobba några månader som community manager och hon stortrivs på jobbet.

- Jag trivs jättebra men det kan ibland kännas konstigt att ha fått sitt livs drömjobb redan vid 23 års ålder. Det är också superhögt tempo. Folk jobbar hårt och långa dagar, så det är ganska lite snack vid kaffeautomaten.

Linn berättar att de också får många direktiv från USA.

- På lördag kväll klockan tio kan vi få ett meddelande om att en ny trailer ska upp precis nu. Så du måste vara online hela tiden. Men det är helt fantastiskt. En arbetsuppgift kan till exempel vara att skriva om de tio bästa fajterna i Game of Thrones.

Har då Linn något råd till dig som funderar på om du vågar söka det där drömjobbet? Det är klart hon har.

- Jag kan bara säga go for it. För ett år sedan skulle jag aldrig ha sett mig själv jobba för HBO. Ända in i det sista så trodde jag inte att jag skulle få det, men söker du inte så får du det aldrig.