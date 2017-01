Ny lag i Kina sätter käppar i hjulet för medborgarorganisationer

Kansainvälisesti tunnettu kiinalainen naiskirjailija Xiaolu Guo on monipuolinen. Hän on kirjoittanut myös esseitä ja ohjannut elokuvia. Guo aloitti työskentelynsä Kiinassa, mutta siirtyi 2002 Englantiin nyky-Kiinassa vallitsevan sensuurin johdosta. Hän on tarkastellut myös Kiinan historiaa.