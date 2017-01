Över 100 anställda vid Sonera hotas av uppsägning

At your service on palvelualan englannin kielen kurssi. Kieltä harjoitellaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa (myyntityö, hotelli, ravintola, sairaala, autokorjaamo ja huoltoasema sekä matkatoimisto). Kurssi sisältää runsaasti videomateriaalia ja erilaisia tehtäviä. Se sijoittuu kielitaitotasolle B1.1 - 1.2.

