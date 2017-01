Rök i förarkabinen – Dallas flygplan med fyra finländare ombord nödlandade

Flygplanet som på söndagen skulle ta NHL-laget Dallas Stars från St. Louis till Los Angeles tvingades nödlanda efter att rök upptäckts i förarkabinen. Planet kunde landa tryggt och ingen skadades.

Fem minuter efter start identifierades rök i Boeing 737 -planets förarkabin. Ingen i kabinen uppges ändå ha märkt av röken, skriver tidningen Belleville News-Democrat.

50 personer fanns ombord, bland dem finländarna Lauri Korpikoski, Kari Lehtonen, Esa Lindell och Antti Niemi. Resan till Los Angeles fortsatte med ett annat plan.

Brandchefen Mike Mavrogeorge konstaterade att ett elfel förmodligen orsakade rökutvecklingen. Ingen eld hade ändå uppstått.

Smoke in the cockpit forces @DallasStars plane to make an emergency landing just before noon. No injuries reported. @ksdknews pic.twitter.com/oZbOl9KMkU