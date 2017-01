Slut på spekulationerna: "Pulju" förpassas till farmarligan

Jesse Puljujärvi har blivit sänd till farmarligan AHL efter en trög första höst i världens hårdaste hockeyliga.

Det har varit en motig start på NHL-karriären för finländska ishockeylöftet Jesse Puljujärvi. Stundvis har han fått nöta bänken, stundvis har han fått ströbyten. Ibland har han rentav befunnit sig på läktarplats under match.

Nu står det klart att 19-åringen förpassas till Edmontons AHL-lag Bakersfield Condors, där han får ta ny sats.

På 28 matcher har det blivit endast 1+7=8 poäng.

The #Oilers have assigned Jesse Puljujärvi to the @Condors, recalled Anton Slepyshev & placed Jonas Gustavsson on waivers.