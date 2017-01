Trumps reaktion på Meryl Streeps tal om mobbning: Hon är en överskattad skådespelare

Skådespelaren Meryl Streep mottog ett hederspris för en livslång gärning inom filmindustrin vid Golden Globe -ceremonin i Los Angeles på söndagen. I sitt tacktal passade hon på att rikta frän kritik mot USA:s tillträdande president Donald Trump och hans inställning till minoriteter.

Trots att Trumps namn inte nämndes en enda gång stod det klart att det var honom talet handlade om.

- Vad är Hollywood om inte en mängd människor som fötts i andra länder, inledde Streep sitt tal.

- Om vi slänger ut alla utlänningar från Hollywood så har vi ingenting annat än fotboll och kampsporter att titta på, vilket inte är riktig konst.

- Och skådespelarnas enda jobb att skildra hur livet ser ut för dem som är annorlunda och att få publiken att känna hur det känns.

"Respektlöshet föder respektlöshet"

Senare sade Streep att det fanns ett framträdande det här året som slog henne med häpnad. Inte för att det var något som helst bra med framträdandet. Men det här framträdandet gjorde sitt jobb - det fick den avsedda publiken att skratta.

Vi är alla förlorare när de mäktiga använder sin position för att mobba andra. ― Meryl Streep

- Det var ögonblicket då en person som strävade efter den mest respekterade positionen i vårt land imiterade en funktionshindrad journalist. Det krossade mitt hjärta på ett sätt. Jag kan inte få det bort från mitt huvud, för det var inte på film, det hände på riktigt. Och den här instinkten att förödmjuka, när den kommer från någon så högt uppsatt så ger man andra tillstånd att göra samma sak.

Streep syftade på Trump som i november år 2015 gjorde narr av en funktionshindrad journalist från New York Times.

– Respektlöshet föder respektlöshet, och våld föder våld. Vi är alla förlorare när de mäktiga använder sin position för att mobba andra, sade Streep i sitt känslofyllda tal, som möttes av jubel och applåder av filmfolket på plats.

Trump reagerade på Twitter: "Meryl Streep, en av de mest överskattade skådespelarna i Hollywood"

USA:s tillträdande president, Donald Trump, har på Twitter reagerat på Meryl Streeps tal. Han skriver:

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"Meryl Streep, en av de mest överskattade skådespelarna i Hollywood, känner inte mig men gick i går kväll till attack vid Golden Globe-utdelningen. Hon är en ..... "

Trump fortsätter med att försvara sig på Twitter:

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"Hillary en lakej som förlorade stort. För 100:e gången, jag har aldrig mobbat en funktionshindrad journalist (skulle aldrig göra det) utan bara helt enkelt visade honom hur han "hycklande" totalt hade ändrat på en 16 år gammal text som han hade skrivit med avsikt att få mig framställd som dålig. Ytterligare ett mycket oärligt massmedium!"

Trump kommenterade också tidigare Streeps tal och kallade henne för "Hillary-älskare." Han sade också att han inte är förvånad över att han blir attackerad av "liberalt filmfolk."

Golden Globe-ceremonin var det sista Hollywoodevenemanget med hög profil före Trump tillträder presidentposten den 20 januari - ett maktskifte som många inom film- och nöjesindustrin fasar för.